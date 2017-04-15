Yozgat Şehit Astsubay Son Yolculuğuna Uğurlanıyor-2

Yozgat Şehit Astsubay son yolculuğuna uğurlanıyor-2(Tür: Yurt)

Yozgat Şehit Astsubay son yolculuğuna uğurlanıyor-2

(Tür: Yurt)

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Yozgat, Şehit