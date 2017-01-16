Yozgat Şehir Hastanesi Hasta Kabulüne Başladı

YOZGAT'ta yapımı tamamlanan Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı.



Yozgat Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesi ile birlikte görevliler gelen hasta ve yakınlarını hastane girişinde karşılayarak şeker ikram etti. Mevcut doktor ve sağlık personeline ek olarak geçici görevle atanan 17 doktor ve 50 hemşire ile hizmete başlayan Yozgat Şehir Hastanesi, hasta ve yakınları tarafından beğenildi. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı Prof.Dr. Alper Cihan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hayalim' dediği Şehir Hastaneleri projelerinin ilki olan 475 yataklı Yozgat Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını söyledi. Yozgat Şehir Hastanesi cumartesi günü devlet hastanesinden hastalarını taşımaya başladığını, bütün hastaların transfer edildiğini ifade eden Prof.Dr. Alper Cihan, şöyle dedi:



"Acil servisimiz de 2 gündür hizmet veriyor. Bugün artık tam kapasiteyle bütün poliklinik ve klinikleriyle hizmete girdi. Şehir hastanemiz mükemmeliyete yakın bir örnek. Tıbbi hizmet ve hastalara sosyal hizmet, konaklama hizmeti açısından eksiği olmayan bir kurum. Hastanenin büyüklüğü genişliği ve sosyal alanların rahatlığı karşısında yoğunluk fark edilmiyor. Fazla bir kalabalık görünmüyor ama hasta sayımızda bir düşüş yok."



Şehir hastanesinin personel sayısı hakkında da bilgi veren Cihan, hastanede bugün 17 yeni uzman doktor ve 50 hemşirenin göreve başladığını anlatırken, "35 doktorumuz daha hizmete başlayacak. 50 yeni hemşiremiz hizmete başlayacak. Yozgat halkı Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği böylesi güzel bir projenin hayal olmadığını canlı olarak görecek. Sağlık Bakanımızın da bütün personel desteği ile hastanenin mükemmel çalışması için verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda hastanemizin resmi açılış töreni de yapılacak. Biz şu anda hasta kabulüne başlayıp hastaneyi işler halde getirip açılışa kadar hazır tutacağız" diye konuştu.



Hastalar ve yakınları, hastanenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



- Yozgat