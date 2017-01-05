Yozgat Şehir Hastanesi 520 Güvenlik Kamerasıyla İzlenecek

Yozgat Şehir Hastanesinde güvenlik çalışmaları tamamlandı.



Yozgat Kamu Hastaneleri Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yozgat Şehir Hastanesinde 66 güvenlik personelinin hizmet vereceği, 520 güvenlik kamerasıyla de hastane birimlerinin izleneceği belirtildi.



Açılışa hazırlanan hastanede, hazırlanan senaryo gereği güvenlik simülasyonunun yapıldığı ifade edilen açıklamada, hastane açıldıktan sonra sorunsuz bir güvenlik hizmetinin verilmesinin amaçlandığı kaydedildi.