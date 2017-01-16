Yozgat Şehir Hastane'si hasta kabulüne başladı



Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta yapımı tamamlanan Türkiye'nin ilk şehir hastanesi hasta kabulüne başladı.



Hastane personeli, Yozgat Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesiyle gelen hasta ve yakınlarını hastane girişinde şeker ikram ederek karşıladı. Mevcut doktor ve sağlık personeline ilave olarak geçici görevle atanan 17 doktor ve 50 hemşire ile hizmete başlayan Yozgat Şehir Hastanesi, hasta ve yakınlarının beğenisini aldı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı Prof. Dr. Alper Cihan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Şehir Hastaneleri projelerinin ilki olan 475 yataklı Yozgat Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığını söyledi.



Yozgat Şehir Hastanesi cumartesi günü devlet hastanesinden hastalarını taşımaya başladığını, bütün hastaların transfer edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Alper Cihan, 'Acil servisimiz de iki gündür hizmet veriyor. Bugün artık tam kapasiteyle bütün poliklinik ve klinikleriyle hizmete girdi. Şehir hastanemiz mükemmeliyete yakın bir örnek. Hem tıbbi hizmet açısından hem de hastalara sosyal hizmet ve konaklama hizmeti açısından eksiği olmayan bir kurum. Hastanenin büyüklüğü genişliği ve sosyal alanların rahatlığı karşısında yoğunluk fark edilmiyor. Fazla bir kalabalık görünmüyor ama hasta sayımızda bir düşüş yok' dedi.



Şehir hastanesinin personel sayısı hakkında da bilgi veren Cihan, 'Hastanede bugün 17 yeni uzman doktor ve 50 hemşire göreve başladı. 35 doktorumuz daha hizmete başlayacak. 50 yeni hemşiremiz hizmete başlayacak. Yozgat halkı Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği böylesi güzel bir projenin hayal olmadığını canlı olarak görecek. Sağlık Bakanımızın da bütün personel desteği ile hastanenin mükemmel çalışması için verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda hastanemizin resmi açılış töreni de yapılacak. Biz şu anda hasta kabulüne başlayıp hastaneyi işler halde getirip açılışa kadar hazır tutacağız" diye konuştu.



Hasta yakını ve hastalar ise, hastanenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederken, "Cumhurbaşkanımızdan, başbakanımızdan Allah razı olsun. Çok mükemmel özel oda, içerisinde her şey var. Çalışanlardan, doktorlardan hemşirelerden çok memnunuz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum, önceleri hastaneye gelmeye korkuyorduk. Şu anda masrafsız çocuklarımızın tedavisini bakıyorlar. Hemşilerimiz olsun, doktorlarımız olsun burada çalışanların hepsi çok iyi. Çok memnunuz Allah hepsinden razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan başbakanımızdan Allah razı olsun. Hastane içerisinde gösterilen ilgi bizleri son derece memnun etti? diye konuştular.