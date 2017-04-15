Yozgat Şehidini Uğurladı

Van'ın çatak ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan bugün memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Geçtiğimiz gün Van'ın Çatak ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan şehit düşmüştü. Babacan için bugün Akdağmadeni, Belediye Meydanı'nda öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, milletvekilleri ve çok sayıda Yozgatlı katıldı. Babacan kılınan cenaze namazının ardından ilçede ki Ülke Mezarlığı'na defnedildi.



Dokuz aylık evli ve bebek bekliyordu



Şehidin 9 ay önce Nur Babacan ile evlenerek hayatlarını birleştirdiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi. Şehidin annesi Fadime ve babası Ahmet Babacan cenaze namazı sırasında göz yaşlarına boğuldu. Eşi Nur Babacan ise dik duruşu ve sözleri ile cenazeye katılanlara güç verdi. Nur Babacan şehit karısı olduğunu belirterek, "Ben Sinan Babacan'ın karısıyım. Ben bir şehit eşiyim. Ağlamayacağım. Ben bir şehit eşiyim. Teröristlerin kökünü kurutacağız. Şerefsizleri bitireceğiz. Dimdik ayaktayız. Sizi sevindirmeyeceğiz" dedi.



(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)