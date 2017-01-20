Yozgat Merkezli 7 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Yozgat merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 kişiden 14'ü gözaltına alındı.



Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 19 akademisyen ve öğretmenin yakalanması için Yozgat, Ankara, Kırşehir, Sinop, Giresun, Kayseri ve Hatay'da operasyon düzenledi.



Operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.



Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.