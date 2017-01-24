Yozgat'ın Uzak Köyleri İçin Yangın Söndürme Ekipleri Oluşturuluyor

Yozgat Belediyesi, hazırladığı proje ile şehre uzak köylere yangın söndürme ekipleri oluşturacak.



Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye itfaiye ekibinin köylere de hizmet verdiğini söyledi.



Bazı köylerin çok uzak olmasından dolayı çıkan yangına müdahale etmekte geç kalınabildiğini ifade eden Arslan, "İtfaiye Müdürlüğümüz, Japonya Konsolosluğu tarafından desteklenen 83 bin dolar değerinde köylere yangın söndürme ekipleri oluşturmak amacıyla bir proje hazırladı." dedi.



Proje kapsamında uzak köylere 3,5 ton kapasiteli traktörün kuyruk miline takılarak çalışabilen basınçlı tanker ve yangın söndürme malzemeleri vereceklerini belirten Arslan, şöyle konuştu:



"Yangın söndürme araç gereçleri, köy muhtarına teslim edilecek ve köyden gönüllü 4-5 kişiye de eğitim verilecek. Burada amaç, köylerde çıkan bir yangında eğitim almış vatandaşların itfaiye gelinceye kadar yangına müdahale etmesini sağlayıp yangının büyümesini önlemektir."



Arslan, bu sistemi şehre en uzak köylerden başlamak üzere ilk etapta 20-25 köyde oluşturacaklarını sözlerine ekledi.