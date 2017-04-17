Yozgat'ın son kasket ustası teknolojiye direniyor



YOZGAT - Anadolu'da bir zamanların vazgeçilmez aksesuarlarından olan kasket kullanımının azalması ile kasketçilik mesleği de son demlerini yaşıyor.

Yozgat'ta ki son kasket ustası olan Osman İçme kasket kültürünün azalması, beraberinde satışların düşmesi ve yeni çıraklar yetişmediği için mesleğin yok olacağı endişesini taşıyor.Yarım asırdır dede ve baba mesleğini yaşanmaya çalışan usta, mesleğin son demlerinde olduğunu belirterek yinede babası döneminden kalma müşterilerden sipariş aldığını belirtti.

İçme, 1966 yılında ortaokuldan ayrılıp mesleği öğrenmesi için basının dükkanında çıkar olarak işe başlamış. Mesleği babasından öğrenen Yozgat'ın son kasket ustası, mesleğin son temsilcilerinden birisi olmanın burukluğunu yaşadığını ifade edip, "Rahmetlik babam sabahtan akşama kadar 100 tane şapka dikerdi. Şapka dikmeyi öğrendikten sonra ben 100 tane değil de 90-95 tane dikebiliyordum. 100 tane dikip babama yetişemedim" dedi.

Babasının müşterilerinden aldığı talep sayesinde mesleği yaşatmanın mücadelesini verdiğini söyleyen İçme,"Babamın daha önceki müşterileri, bu şapkadan başka şapka giyemiyorlar. Çünkü alışmışlar bu modeli giymeye. Onun haricinde şapka giyemiyorlar. Onları kırmamak için babamın hatırına şapkaları sipariş üzerine bu kişilere yapıyorum ve Yozgat'a has şapka türlerini üretip Türkiye'nin farklı şehirlerine göndermekten de mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

Yozgat'ta mesleğin son temsilcisi olduğunu dile getiren İçme, "Bu şapkayı babam rahmetli olduktan sonra benden başka yapacak kimse yok. Sadece ben varım, bunu yapabilen. Benden sonra da devam ettirecek kimse yok. Bu meslek artık son demini yaşıyor. Kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek" dedi.