Yozgat'ın Nüfusu 10 Yıl Sonra Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre her yıl en çok göç veren illerin başında yer alan Yozgat, 10 yıl aradan sonra ilk defa nüfusu bir önceki yıla göre artış gösterdi.



Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) göre, Yozgat'ın nüfusu bir önceki yıla göre bin 601 artış gösterdi.



ADNKS'ye göre nüfus sayımının yapıldığı ilk kez yapıldığı 2007'de 492 bin 120 olan Yozgat'ın nüfusu, bundan sonraki her geçen yıl ortalama 10 bin azalarak 2015 yılı sonu itibarıyla 419 in 440 geriledi. Yozgat'ın nüfusu 10 yıl aradan sonra ilk kez artış göstererek 421 bin 4'e ulaştı.