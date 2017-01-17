Yozgat'ın Biyolojik Çeşitlilik Haritası Çıkarılıyor

Orman Su işleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Çalışması'na Yozgat'ta da başlanıldı.



Yozgat il genelinde 2018 yılı Ağustos ayına kadar gerçekleştirilecek Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Çalışması sonrasında kentin biyolojik çeşitlilik haritası ortaya çıkarılacak. Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Çalışmaları; damarlı bitkiler, memeli hayvanlar, kuşlar, balıklar, sürüngenler, tohumsuz bitkiler ve omurgasız hayvanlar için yapılacak.



Orman Su işleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ülke çapında başlatılan projenin Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir çalışma olduğunu dile getiren Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez, Türkiye'de ne kadar bitki ve hayvan türü varsa bu çalışmayla belirleneceğini aktardı.



Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Çalışması'na Yozgat'ta da başlanıldığını söyleyen Eğilmez, "Bu sene hem literatür çalışması yapıldı hem de ufak tefek bazı bölgelerde memeli ve kanatlı envanter araştırması yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bu çalışma 2018 yılının Ağustos ayına kadar devam edecek. Bütün türlerimizin koordinatlı olarak yerlerini belirleyeceğiz" dedi.



2014 yılı içerisinde Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda sadece bitkiler üzerinde ve Milli Park üzerinde bir çalışma yapmıştık. Şu anda Milli Parkta dahil olmak üzere Yozgat'ın tamamında bir çalışma yapılıyor. Bütün türlerimizin yerleri, nerelerde görüldükleri belirlenecek. Bu çalışmamız bitki ve hayvan belirleme çalışması olup onları geleceğe taşımakta, korumakta ve kullanmakta çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü bilmediğiniz mülkü kullanamazsınız önce bileceksiniz ki sonra bunları koruyalım ve geleceğe taşıyalım" şeklinde konuştu. - YOZGAT