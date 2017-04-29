Yozgat İhh, Afrika'ya Işık Olacak

Tedavi edilmediğinde körlüğe sebebiyet veren katarak hastalığına yakalanan yaklaşık 6 milyon Afrikalı için il genelinde yardım kampanyası başlatan Yozgat İnsani Yardım Vakfı (İHH) topladığı bağışlarla Afrika'ya ışık olacak.



2007 yılında 'Karanlığa Göz Yumma' sloganı ile yola çıkan İHH hayırsever vatandaşların yardımlarıyla Afrika'da katarak hastalarının ameliyatını gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Yozgat İHH, okullarda öğrencilere gözlükler sayesinde katarakt hastalığını anlatıyor.



Kampanya doğrultusunda Afrika'da bir katarakt ameliyatının 250 liraya yapıldığını hatırlatan Yozgat İHH Derneği Başkanı Şahin Çarkçı, kampanyanın duyulması için Yozgat'ta çalışmalara başladıklarını söyledi.



Çarkçı,"Çalışmalarımız doğrultusunda okullarda kataraktlı bir insan nasıl görüyor, ameliyat olduktan sonra nasıl görüyor onun uygulamasını hazırladığımız gözlükler sayesinde yapıyoruz. Yıl boyunca Yozgat başta olmak üzere ilçelerde de kampanya çalışmalarına devam edeceğiz. Bağışlarını yapmak isteyenlerden bağışlarını kabul edip İHH aracılığıyla Afrikalı insanların ameliyatlarını gerçekleştireceğiz" dedi. - YOZGAT