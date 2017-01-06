Yozgat Çözüm Koleji Öğrencilerine Doğa ve Çevre Bilinci Aşılandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile TEMA Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında, TEMA Vakfı Yozgat Şubesi, Yozgat Çözüm Koleji'nde gerçekleştirdiği programla doğa ve çevre konulu çeşitli materyalleri, anasınıfı öğretmen ve öğrencilerine dağıttı.



Tema Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın imzalamış olduğu protokol ile başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tüm kesiminin ekolojik okur yazarlığını güçlendirmeyi amaçlayan eğitim programının materyalleri, Yozgat Çözüm Koleji anasınıfı öğretmenleri ve öğrencilerine ulaştırıldı. Materyaller, Çözüm Koleji öğretmenleri ve anasınıfı öğrencileri tarafından büyük ilgi gördü.



TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Timur Yıldız,"Yozgat'ta 2016-2017 öğretim yılında toplamda 14 okulda sınıflarımıza 347 eğitim programımız gönüllü öğretmenlerimiz tarafından uygulanacaktır." dedi. Ayrıca Yıldız, 14 eğitim kurumundan biri olan Çözüm Koleji'ne ve Genel Müdür Fatih Yılmaz'a teşekkür ederek eğitim programının sürekliliğini sağlayacak olan gönüllü öğretmenlere de şükranlarını iletti.



TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliği Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Rıza Zararsız ise "Öğrencilerimize esas kazandırmak istediğimiz temel yeti doğa ile aralarında anlamlı bir bağ kurmaktır" ifadelerini kullandı.



Çözüm Koleji Genel Müdürü Fatih Yılmaz ise Tema Vakfı Yozgat il Temsilcisi Timur Yıldız ve Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Rıza Zararsız'a teşekkür ederek "TEMA Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen bu program dört yaşını dolduran okul öncesi eğitim gören çocukların doğa ile olan bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu program çocukların doğada, kaliteli vakit geçirmelerini sağlamayı ve fiziksel, bilişsel, sosyal gelişimlerini destekliyor" şeklinde konuştu. - YOZGAT