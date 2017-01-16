Yozgat Çözüm Koleji Kayseri'ye Gezi Düzenledi

Yozgat Çözüm Koleji öğretmen ve öğrencileri her yıl geleneksel olarak düzenledikleri gezi faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.



Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri ve öğretmenleri her yıl geleneksel olarak düzenledikleri Kayseri gezisinini Cumartesi günü gerçekleştirdi.Çözüm Koleji kafilesi 56 öğrenci, 10 öğretmen ve 3 idareciden oluştu.



Gerçekleştirilen gezide öğrenciler hem Kayseri Erciyes Dağında kaymanın keyfini çıkarttılar ham de yarı yıl tatılıne başlamadan önce erkenden karne hediyesi almış oldular. Günü birlik gerçekleştirilen gezide öğrenciler sabah kahvaltısı ile başladı. Hemen sonrasında ise Ercıyes Kayak Merkezi ve en son olarak Kayseriform AVM'de vakit geçirdiler. - YOZGAT