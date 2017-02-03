Yozgat - Bozdağ, 'birleşmiş Milletler Suriye'de Yaşananları Sadece Seyretmiştir

Bozdağ, 'Birleşmiş Milletler Suriye'de yaşananları sadece seyretmiştir



ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Birleşmiş Milletler'in (BM) bu güne kadar Suriye'de yaşananları sadece seyrettiğini belirterek, "BM güvenlik konseyi bu hadiseleri durduracak iradeye sahipken, böyle bir irade ortaya koymamıştırö dedi.



Bakan Bozdağ, Ak Parti Yozgat İl teşkilatı tarafından Halep mağdurlarına yönelik düzenlenen yardım kampanyasında toplanan insani yardım malzemelerinin yola çıkması için düzenlenen uğurlama törenine katıldı. Bozdağ, BM'nin Suriye'de yaşananları bu güne kadar seyretmekle yetindiğini belirtirken, "Suriye'de 2011'den beri devam eden iç çatışmalar, savaşlar, başka ülkelerin Suriye üzerindeki hesapları ve çatışmaya değişik boyutlarda verdikleri destekler nedeniyle hala devam etmektedir. Esasında Suriye'de yaşananlar büyük bir insanlık ayıbıdır, insanlık suçudur. Birleşmiş Milletler bu güne kadar maalesef burada olayları sadece seyretmiştir. BM güvenlik konseyi bu hadiseleri durduracak iradeye sahipken böyle bir irade ortaya koyması, Suriye'de yaşanan çatışmaları sonlandırabilecekken, maalesef aldıkları kararlarla bu ateşi söndürmemişlerdir. BM güvenlik konseyinin bazı üyelerinin kendi çıkarlarını insanların hayatından yüksekte görmeleri nedeniyle ortak bir tutum bu güne kadar sergilenememiştir. Hayat sürdürülecek bir vatan toprağı, huzur ve barış içerisinde bir ortam Suriye'de kalmamıştır" dedi.



ZORDA OLANLARA EL UZATACAĞIZ



Suriye konusunda Türkiye'nin aldığı aktif tutumun devam edeceğini belirten Bakan Bozdağ, 'Suriye'deki katliamların müsebbibi, birinci faili Esat'tır ama bu katliamları durduramayanlarda manen mesuldür ve sorumluluktan kurtulamazlar. Biz milletimizin ve devletimizin büyüklüğüne yaraşır bir şekilde darda ve zorda olanlara el uzatmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Suriye'nin içerisindeki çatışmayı sona erdirme konusunda Türkiye'nin aldığı aktif tutum devam edecektir. Biz istiyoruz ki Suriye'deki çatışmalar en kısa sürede sonlandırılsın. İç barış güvenlik sağlansın güven ortamı yeniden oluşsun. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunsun. Bütün bunları hayata geçirilecek adımlar kısa sürece atılsın istiyoruzö dedi.



BARIŞ VE HUZUR İSTİYORUZ



Türkiye'nin iç güvenliğini, Suriye'nin, Irakın güvenliğinden ayrı düşünmenin büyük bir yanlışlık olduğunu kaydeden Bakan Bozdağ, "Ankara'nın güvenliği Şam'ın ve Bağdat'ın güvenliğiyle irtibatlıdır. Oralarda huzur ve güven olmadığı sürece Türkiye'de Ankara'da huzur ve güvenlik ortamı olumsuz etkilenmeye devam eder. Onun için, Irak'ta, Suriye'de, iç çatışmalar dursun. Oradan kaynaklanıp Türkiye'ye gelen terör yok edilsin diye mücadele ederken, bunun herkes tarafından bilinmesi lazım ki en önemli sebeplerden birisi de Türkiye'nin Türk milletinin huzuru ve güvenliği için bunları yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.



Bakan Bozdağ'ın konuşmasının ardından 2 TIR dolusu insanı yardım malzemeleri Halep'te yaşanan dramın mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.