Yozgat Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Daha Kolay Ulaşacak

Kış aylarında yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirten Yozgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, "İhtiyaç sahibi vatandaşların tespit edilmesinde ve onlara ulaşılmasında vatandaşların desteğini bekliyoruz. Vatandaşlarımız 444 84 66 numaralı hattımızdan bize rahatlıkla ulaşabilirler." dedi.



Yozgat'ta ihtiyaç sahibi insanların tespit edilmesinde vatandaşlara büyük iş düştüğünü hatırlatan Yozgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Bazı vatandaşların kış şartlarında ihtiyaçlarını gidermekte zorlandığının altını çizen Karslıoğlu, "Yozgat'ta kış sert geçiyor. Bu nedenle bazı aileler, kış şartlarında ihtiyaçlarını gidermekte zorlanıyor. Belediye olarak bu vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için ayni olarak yardımlarda bulunuyoruz. Bu yardımlar genelde yiyecek, giyecek ve yakacak oluyor. Kişilerin ihtiyaçlarına göre belediye olarak onlara yardım ediyoruz." diye konuştu.



İhtiyaç sahibi vatandaşlara eşya yardımında bulunduklarını da hatırlatan Karslıoğlu, "Bazen gece don olayı nedeniyle vatandaşlarımızın evlerinde su borularında patlamalar meydana geliyor. Evlerindeki eşyalar kullanılmaz hale gelebiliyor. O tür ailelerin de sosyal yardım birimi olarak yanlarında oluyoruz. Halı, battaniye, yatak temini ediyoruz. Bazen biz bu yardımları belediye bünyesinden yapıyoruz bazen de hayırsever iş adamları aracılığıyla yapıyoruz" şeklinde konuştu.



Yakacak ve yiyecek yardımlarının da devam ettiğini söyleyen Karslıoğlu, "Yardıma muhtaç ailelerimize odun ve kömür yardımı yapıyoruz. Eğer kendi evlerinde yemek yapamayacak insanlar varsa onlara da sıcak yemek takviyesi yapıyoruz. Ayrıca günlük ekmek dağıtımlarımız da devam ediyor. Burada hiçbir ailemizi mağdur etmemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Yozgat'ta ihtiyaç sahibi ailelerin belirlenmesinde vatandaşlara büyük iş düştüğüne de işaret eden Karslıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bazen insanlarımız bu durumu bize telefonla bildiriyor. Bizim 444 84 66 numaralı hattımız var. Bize buradan haber verebilirler. Bize ihtiyaç sahibi insanların adreslerini bildirdiklerinde biz onlara daha kolay ulaşabiliyoruz." - YOZGAT