Yozgat Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirdi

Yozgat Belediyesi 2 kepçe, 2 binek ve 1 cenaze aracı alarak araç filosunu güçlendirdi.



Cumhuriyet Meydanı'nda yeni alınan araçları basın mensuplarına tanıtan Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediyenin iş hacminin giderek arttığını söyledi.



İş makinesi ihtiyaçlarının da sürekli olarak arttığını dile getiren Arslan, "Göreve geldiğimizde 39 milyon liralık bütçeden bahsediyorduk şu anda belediyenin 129 milyon liralık bütçesi var. Bunun da çok büyük bir kısmı, yaklaşık 70-80 milyon liralık kısmı yatırım bütçesi. Yani 3 yılda Yozgat Belediyesinin yatırımları 7-8 misli artmış. Bu da iş makinesi ve araç-gereç ihtiyacını artırıyor." dedi.



Makine parkına 2 kepçe, 2 binek ve bir de cenaze aracı aldıklarını kaydeden Arslan, "Bu araçların tutarı yaklaşık 700 milyon lira civarındadır. 700 milyon lira ile yeni makam arabaları da alınabilir ama biz iş makineleri alıyoruz." diye konuştu.