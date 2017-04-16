Yozgat Bakan Bozdağ Oyunu Yozgat'ın Akdağmadeni Ilçesinde Kulandı

Bakan Bozdağ oyunu Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kulandı



ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, oyunu memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesindeki Mehmet kaplan ilkokulu'nda kullandı. Bozdağ, ""Artık herkes söyleyeceğini söyledi. Bugün sıra, sözün özünü söyleyecek halkımızdadır. Son sözün sahibi, kararların sahibi Türk halkıdır" dedi.



Bakanı Bozdağ, oyunu Akdağmadeni ilçesi, Mehmet Kaplan İlkokulu'ndaki 1023 numaralı sandıkta kullandı. Bozdağ, halk oylamasının hayırlı olması temennisinde bulunurken, Türkiye'nin her yerinde huzur ve güven ortamı içerisinde halk oylamasının devam ettiğini belirtterek, "Ülkemizin dört bir yanında huzur ve güven ortamı içerisinde halk oylaması yapılmaktadır. Aynı şekilde Yozgat'ımızda da huzur ve güven ortamı içerisinde halk oylaması devam etmektedir. Büyük bir demokratik olgunluk içerisinde propaganda sürecinin, arkasından halk oylamasının da demokrasimize, Türkiye'mize yaraşır bir olgunluk içerisinde geçiyor olmasından büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Artık herkes söyleyeceğini söyledi. Bugün sıra, sözün özünü söyleyecek halkımızdadır. Son sözün sahibi, kararların sahibi Türk halkıdır. Halkımız kararını sandığa yansıtmaktadır. Akşam da millet olarak bu kararı hep beraber öğrenmiş olacağız" dedi.