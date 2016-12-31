Yozgat Ambulans, Hastane Dönüşü Arızalı Grraydere Çarptı: 2 Yaralı

Ambulans, hastane dönüşü arızalı grraydere çarptı: 2 yaralı



YOZGAT'ta, hastaneye götürdüğü hastayı bıraktıktan sonra Şefaatli ilçesine dönüş yapan 112 Acil Servis Ambulansı, kar temizleme çalışması yaparken arızalanan graydere arkadan çarptı. Kazada ambulans şoförü ile bir sağlık görevlisi yaralandı.



Yozgat Devlet Hastanesi'ne hasta bıraktıktan sonra Şefaatli ilçesine dönüş yapan Tacettin Ö. yönetimindeki 66 DK 846 plakalı 112 Acil Servis Ambulansı, Şefaatli İlçesi Kızılkoca Köyü girişinde kar temizleme çalışması yaparken arızalanan Ömer A. yönetimindeki karayollarına ait graydere arkadan çarptı. Kazada ambulans şoförü Tacettin Ö. ve yanında bulunan sağlık görevlisi Rabia Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza yapan ambulans yol kenarına savrulurken, 10 metre yükseklikteki şarampole kaymaması için graydere halatla bağlandı. Grayder operatörü Ömer A. ise yolda biriken kar yığınlarını temizlediği sırada havanın sisli olduğunu ve grayderin arıza lambasının yandığı için yol kenarında durduğu anda ambulansın arkadan çarptığını söyledi.