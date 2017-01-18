Yozgat Açılışa Hazır Kadınlara Özel Termal Tesisi Erkekler Test Etti

Açılışa hazır kadınlara özel termal tesisi erkekler test etti



YOZGAT'ta inşaatı tamamlanan Türkiye'nin ilk kadınlara özel yapılan 'Termal Aqua Park ve Spor Merkezi' açılışa hazırlanıyor. Tesis, açılış öncesi eksiklerinin belirlenmesi için kadınlardan önce Vali Kemal Yurtnaç başta olmak üzere il yöneticileri olan erkekler tarafından test edildi.



Yozgat Valiliği Özel İdaresi tarafından yaptırılan termal tesisin tanıtımını yapan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, kentin yöneticileri ve basın mensupları ile birlikte havuzda yüzdü. Türkiye'nin kadınlara özel ilk aqua parkı olma özelliğine sahip tesiste, çocuk eğlence havuzu, yetişkin eğlence havuzu, yüzme havuzu, güneşlenme terası, sauna, jakuzi, Türk hamamı, masaj odaları, buhar odası, fitnes alanı, kardiyo alanı, çocuk odası, yetişkin oyun odası, kafeterya gibi pek çok alan bulunuyor. Tesisin tanıtımına olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp de katılarak havuzda antrenman yapma imkanı bulurken, gazetecilere su içinde güreş tekniklerini gösterdi. Kayaalp, kendisine rakip olan bir gazeteciye güreş oyunları yapıp, havuzda vakit geçirdi.



Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, şifalı suları ve modern yapısı ile kadınlara özel olarak Şubat ayında açılışı gerçekleştirilecek aqua parkın hizmete açılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali yurtnaç, "Yozgat hastanesi ile yeni tesisleri ile sınıf atlıyor. Bunlardan bir tanesi de bu gün denemesini yaptığımız hanımlar termal tesisi. Böyle bir tesis Türkiye'de hiçbir yerde yok. Burası tamamen kadınlara, hanımlara ait. Burada hem termal su var 30 derece, aynı zamanda eğlencesi de var. Hızlı treninin Yozgat'a gelmesi, seferlerin başlaması ile Ankara'dan, Kayseri'den çok sık buraya günü birlik müşteri geleceğini düşünüyorum. Aynı zamanda da Yozgat'ın sosyal hayatında bir hareketlilik olacak. Burayı hanımlar kullanacak ama biz erkekler olarak ilk defa bir deneyelim dedik bir yanlış var mı, noksan var mı diye. Bundan sonra da hanımlar burada günlerini güzel şekilde geçirecekler, daha sağlıklı şekilde yaşayacaklar. Burada tarihi Roma Hamamı'nın, Yozgat'ın fotoğraflarını sergileyeceğiz. Ayrıca masaj odaları, saunası, kafesi, lokantası, yazın güneşlenme salonu ile beraber burası hem ekonomik değer olacak hem de buradaki sosyal hayatı çok hareketlendirecekö dedi.



Tesisin işletme hakkının kiraya verildiğini belirten Vali Yurtnaç, 30 derece sıcaklıkta termal su kullanılan tesisin sağlık turizmi açısından da önemli olduğuna dikkat çekti. Yurtnaç, "Önümüzdeki ay içerisinde burası müstecir marifeti ile çalışacak. İl Özel İdaresi kanalı ile yaptırıldı ama özel olarak işletilecek. Burasının temiz, bakımlı, nezih bir yer olmasıyla, Yozgat açısından özel bir yer olacak. Burası ısıtma suyla çalışmıyor, tamamen doğal termal bir su 30 derece. Dolayısıyla insan sağlığı ve sıhhati için de önemli bir yer olacak. Buraya gelen insanlarımız hem romatizmal hastalıklar ve cilt hastalıklarında şifa bulacaklarö diye konuştu.



Milli Güreşçi Rıza Kayaalp de, Yozgat'ta kadınlara özel bir termal tesis kazandırılmış olmasının önemine dikkat çekerek, "Kadınlar için böyle bir yerin yapılması sevindirici. Çünkü Yozgat gibi küçük bir şehrin gerçekten buna ihtiyacı var. Tüm Yozgatlılara, annelerimize, ablalarımıza, bayanlarımıza hayırlı olsunö dedi.