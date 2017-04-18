Yozgat'a Yönelik Yapılan Hakaretlere Suç Duyurusunda Bulunuldu

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sinan Çelik, sosyal medya üzerinden Yozgat'a yönelik yapılan hakaretlere tepki göstererek suç duyurusunda bulundu.



Yozgat TSO Meclis Başkanı Sinan Çelik, 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik referandumda demokrasinin kazandığını söyledi. Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da milli iradenin öne çıktığını aktaran Çelik, sosyal medya üzerinden Yozgat'a yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlara karşı tepkisini ortaya koydu.



Çelik,"Referandumun ardından yapılan paylaşımlara karşı sessiz kalmamak ve paylaşımları yapanların adalet önüne çıkarılması için bir vatandaş olarak suç duyurusunda bulunuyorum" dedi.



Çelik, Yozgat'ın bu tür paylaşımları hak etmediğine değinerek, vatandaşlara suç duyurusunda bulunma çağrısı yaptı. Çelik, zihniyet bozukluğu içerisinde olanların ve hazımsızlık çekenlerin adaletin huzuruna çıkarmak için adım atılmasını istedi. - YOZGAT