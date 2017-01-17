Yozgat'a Yeni İsim Önerisi

Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Aktaş, Yozgat'ın son günlerde meydana gelen terör olaylarında çok sayıda şehit verdiğini, bu nedenle yetkililerden Yozgat'a "Şüheda Yozgat" unvanının verilmesini talep etti.



Aktaş, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, genç yaşta vatan uğruna toprağa düşen şehitlerin herkesin canını yaktığını söyledi.



Yozgat'ın son zamanlarda çok sayıda şehit verdiğini anımsatan Aktaş şunları söyledi:



"Kurtuluş savaşında Türk milleti büyük başarı gösterirken Antep'e Gazi, Maraş'a Kahraman, Urfa'ya Şanlı unvanları verilmiştir ve bu iller bu sıfatları sonuna kadar hak etmiştir. Son zamanlarda verdiğimiz şehitlerle Yozgat olarak bizde 'Şüheda Yozgat' unvanını hak ettiğimizi düşünüyorum.



Buradan sizlerin aracılığıyla tüm yetkililere ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Kazan'a nasıl ki kahraman unvanı verip Kahraman Kazan yapılmışsa, hain 15 Temmuz kalkışmasında yine çok sayıda şehit veren Yozgat'a da 'Şüheda Yozgat' isminin verilmesini talep ediyorum."