Youtuber Artık Tescilli Bir Kelime

YouTuber kelimesi resmi bir şekilde İngilizce lügatına girdi. Bundan böyle bu kelime İngilizce sözlüklerde karşınıza çıkabilir.



Dünyanın en çok kullanılan müzik, video, film, eğlence gibi birçok içeriğin yer aldığı platform YouTube yeni bir mesleki ismi de hayatımıza soktu. YouTube üzerinden video çekip paylaşan kişiler kendilerine "YouTuber" demeye başladı ve bu kelime oldukça yaygınlaştı. Ülkemizde de aynı şekilde kullanılan bu kelime artık İngilizce'ye kesin bir giriş yaptı.



Sözcüğün dile eklenen yeni bir kelime olmasında Oxford English Dictionary'nin de büyük katkısı var. Bundan böyle YouTuber kelimesi İngilizce kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkacak.



Ülkemizde de bu kelime için sözlüklere katılması için herhangi bir çalışma yapılacak mı bekleniyor. Ancak TDK tarafından böyle bir çaba şimdilik görünmüyor.