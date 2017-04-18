Youtube Tv Yayın Hayatına Başlangıç Yapıyor!
Popüler video kanalı YouTube TV yayın hayatına Google desteği sayesinde bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.
Popüler video kanalı YouTube TV yayın hayatına Google desteği sayesinde bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.
Video paylaşım platformu olarak hayatına başlayan YouTube yayın hayatına da atılmaya hazırlanıyor. Gelecekte internet tv ortamının yayılacağını düşünen YouTube Google desteği ile birlikte yayınlar yapacak.
Bu yeni uygulama için YouTube tarafından belirlenen fiyat 35 dolar olarak belirlendi. Bu miktar ülkemiz için oldukça yüksek bir fiyat. Ülkelere göre farklı fiyat politikaları belirlemeden önce ABD'de hizmet verecek olan uygulama sonraki dönemlerde dünyaya açılmaya başlayacak. Şu için ülkemizde giriş yapılamıyor. Giriş yapmak istediğiniz zaman bir hata sayfasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz.
Artık televizyonun da internet ortamına gelmesi yeni bir sektör oluşturacak gibi duruyor.
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