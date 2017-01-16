Youtube'tan Yeni "Super Chat"

Sesi yüksek çıkan bir toplulukta kendinizi duyurmanın kolay olmadığı kesin; özellikle de oyun topluluklarında. Canlı videoların yorum bölümüne baktığınızda ise başınız dönebilir. Ancak eğer bir miktar ödemede bulunmayı kabul ediyorsanız, sizin için bir çözüm var.



Google'ın birkaç gün önce yayınladığı yeni "Super Chat" işlevi, mesajları sohbet kutusunun üst kısmına beş saatliğine sabitlemenize izin veriyor. Ancak ne kadar uzun süreyle üstte durmak istiyorsanız, o kadar çok ödemede bulunmanız gerekiyor. İşlevin kullanıcılar tarafından tutulması halinde Google, yeni bir gelir akışı oluşturmuş olacak. Ancak Super Chat'in yerini aldığı Fan Funding, 2014'te ortaya çıkmış ve beklenen ilgiyi görmemişti. Fan Funding, onu etkinleştiren kanallarda hizmet vermeye devam etse de, 28 Şubat'ta kapatılacak.



Google, Super Chat'te yazılanların nasıl denetleneceği hakkında herhangi bir şey söylemedi. Beş saat oldukça uzun bir süre ve spammer'ların ve reklamcıların bu işlevden faydalanmak istemesi muhtemel.



Halen beta aşamasında olan Super Chat, şimdilik sadece Alex Wassabi ve iHasCupquake gibi belirli kanallarda destekleniyor. İşlev, 31 Ocak'ta halka açılacak.