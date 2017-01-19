Youtube'ta Paylaşmak Artık Daha Kolay!

Popüler video platformu YouTube'un yeni iletişim ve paylaşım yollarını şirket içerisinde test ettiği geçen sene ortaya çıkmıştı. Bu işlev şimdi Kanada'ya kısıtlı olmak üzere kullanıcılar tarafından test edilmeye başlandı.



Kanadalı YouTube kullanıcıları, mobil uygulama içerisindeki video ve mesaj paylaşmaya yönelik yeni bir yöntemden faydalanabiliyorlar. Yeni paylaşma seçeneği, öncekine benzer şekilde çalışıyor ancak videoyu göndermek için uygulamanın dışına çıkmanız gerekmiyor. Paylaş düğmesine basarak kişi listenizdeki kişilerle iletişime geçebiliyor hatta grup sohbetleri oluşturabiliyorsunuz.



YouTube'u bir sohbet aracına dönüştüren yeni işlevin diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağı açıklanmadı. YouTube denemeleri Kanada'da yapıyor, çünkü ülkede yapılan paylaşımların sayısı, tüm dünyaya kıyasla yüzde 15 daha yüksek. İşlevi Türkiye'de veya başka bir ülkede denemeye kararlıysanız, Kanada'da yaşayan birini sizi sohbete eklemeye ikna etmeniz gerekiyor. Bunun ardından işlevi kullanabiliyorsunuz.



