Program Akıs¸ı:



18: 00-18: 30 : Kayıt & Networking









18: 30 -19: 30 : Seminer - Umut Yıldız, Argetas R&D Kurucu, Endu¨striyel Tasarımcı









Sanatın iyiles¸tirici Gu¨cu¨: Sanat ve Kis¸isel Gelis¸im Semineri



19: 30-20: 00 : Networking









O¨zyegˆin U¨niversitesi'nin bir markası olan Openfab Istanbul, donanım giris¸imciligˆi ve teknoloji egˆitimleri alanlarında faaliyet go¨steriyor.



Faaliyetlerine paralel olarak du¨zenledigˆi Young Techmakers bulus¸malarının temel amacı maker hareketini desteklemek ve teknoloji u¨reten genc¸leri bir araya getirmek.



Bugu¨ne kadarki bulus¸malarda robotik yarıs¸ma takımlarının olus¸ması, o¨du¨ller alması, yeni genc¸ giris¸im s¸irketlerinin olus¸ması gibi bas¸arı hikayeleri olus¸tu. Projesi veya katılacagˆı yarıs¸ma ic¸in sponsor arayan genc¸ler bu problemleri c¸o¨zmenin yolunu bulmus¸ kis¸ilerden ilham aldı.



Young Techmakers Meetup #7'de yine bol bol sohbet edip, birbirimizle tanıs¸acagˆız. Bir yandan da endu¨striyel tasarımcı Umut Yıldız'dan Sanatın I·yiles¸tirici Gu¨cu¨ konulu seminerinde maker ve giris¸imcilere sanatsal o¨nerileri dinleyecegˆiz.



Sizlerle bir araya gelecegˆimiz etkinligˆin 7.si ic¸in yine c¸ok heyecanlıyız!



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Atölye İstanbul



Mekan Adresi : Merkez Mahallesi, Birahane Sk. No: 1 Başlangıç Saati : 26.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 20: 00: 00



Kategori : Young Techmakers Meetup #7



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır