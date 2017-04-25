Young Techmakers Meetup #7

Program Akıs¸ı: 18: 00-18: 30 : Kayıt & Networking 18: 30 -19: 30 : Seminer - Umut Yıldız, Argetas R&D Kurucu, Endu¨striyel Tasarımcı Sanatın iyiles¸tirici Gu¨cu¨: Sanat ve Kis¸isel Gelis¸im Semineri19: 30-20: 00 : Networking O¨zyegˆin U¨niversitesi'nin bir markası olan Openfab Istanbul,...

Young Techmakers Meetup #7

Program Akıs¸ı:

18: 00-18: 30 : Kayıt & Networking




18: 30 -19: 30 : Seminer - Umut Yıldız, Argetas R&D Kurucu, Endu¨striyel Tasarımcı




                                   Sanatın iyiles¸tirici Gu¨cu¨: Sanat ve Kis¸isel Gelis¸im Semineri

19: 30-20: 00 : Networking




O¨zyegˆin U¨niversitesi'nin bir markası olan Openfab Istanbul, donanım giris¸imciligˆi ve teknoloji egˆitimleri alanlarında faaliyet go¨steriyor.

Faaliyetlerine paralel olarak du¨zenledigˆi Young Techmakers bulus¸malarının temel amacı maker hareketini desteklemek ve teknoloji u¨reten genc¸leri bir araya getirmek.

Bugu¨ne kadarki bulus¸malarda robotik yarıs¸ma takımlarının olus¸ması, o¨du¨ller alması, yeni genc¸ giris¸im s¸irketlerinin olus¸ması gibi bas¸arı hikayeleri olus¸tu. Projesi veya katılacagˆı yarıs¸ma ic¸in sponsor arayan genc¸ler bu problemleri c¸o¨zmenin yolunu bulmus¸ kis¸ilerden ilham aldı.

Young Techmakers Meetup #7'de yine bol bol sohbet edip, birbirimizle tanıs¸acagˆız. Bir yandan da endu¨striyel tasarımcı Umut Yıldız'dan Sanatın I·yiles¸tirici Gu¨cu¨ konulu seminerinde maker ve giris¸imcilere sanatsal o¨nerileri dinleyecegˆiz.

Sizlerle bir araya gelecegˆimiz etkinligˆin 7.si ic¸in yine c¸ok heyecanlıyız!

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Atölye İstanbul

Mekan Adresi : Merkez Mahallesi, Birahane Sk. No: 1 Başlangıç Saati : 26.04.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 20: 00: 00

Kategori : Young Techmakers Meetup #7

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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