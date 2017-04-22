"İki kişinin yolculuğu, bir taşın yolculuğundan farksız mıdır? Peki bu yolculuğu birinin yönetmesi bir şeyi değiştirir mi? Kurmaca bir hikayede ""saklanan"" ilahi anlatıcının ete kemiğe bürünmüş haliyle karşılaşmayı hayal edebilir miydiniz? Tasarımlayan: Behiç Cem Kola



Tasarımlanan: Kerem Özdoğan, Giray Altınok, Dilan Parlak



Reji ve Dramaturji Ekibi: Bülent Acar, İnönü Bayramoğlu, Cansu Kahvecioğlu, Leyla Yazıcı, Mahir Dinçer, Dilan Erdoğan, Müge Ersan, Gülşah Akyol Işık Masası: Cansu Kahvecioğlu Ses: Masası: Müge Ersan Afiş Tasarım: Bülent Acar, Kerem Özdoğan Broşür Tasarım: Kerem Özdoğan Süre: 75 dk.



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Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.



Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kadıköy Theatron



Mekan Adresi : Söğütlüçeşme Caddesi, No: 64, Bulvar Çarşısı İçi - En Alt Kat



Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Yoruyorsunuz Bizi… Aferin Size!



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır