Yörükler Yöresel Kıyafetleriyle Oy Kullandı - Antalya

Antalya'nın Kemer ilçesinde Kemer Yörükler Derneği üyeleri, oylarını yöresel kıyafetleriyle kullandı.



Dernek üyeleri, atalarının geleneklerini yaşatmak için yöresel kıyafetlerini giyip, oy kullanacakları Kuzdere Mahallesi'ndeki Kemer Anadolu Lisesine geldi. Yörükler, okulda vatandaşların meraklı bakışları arasında 1045 numaralı sandıkta vatandaşlık görevini yerine getirdi.



Kemer Yörükler Derneği Başkanı Turan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önem arz eden böyle günlerde yöresel kıyafetle katılım sağladıklarını söyledi. Arslan, çevredeki diğer oy kullananlar tarafından da hoş karşılandıklarını anlattı.



Arslan, Tahtalı Dağı'ndaki yörüklerin de oy vermeye geldiğini belirterek, "Dağ başındaki Yörükler bile oy kullanmaya geliyor. Katılımın ne kadar fazla olduğunu görsünler. Biz de bu şekilde bir mesaj vermek istedik." diye konuştu.



Havva Acar (24) ise Yörük kültürünün unutulmamasını sağlamak istediklerini dile getirdi.



Döşemealtı ilçesinde de bazı Yörükler yöresel kıyafetleriyle oy kullandı.