Yörük Göçünde 15 Temmuz Darbe Girişimini Canlandırdılar
ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende Yörük göçünde traktörden dönüştürülen tankla 15 Temmuz darbe girişimi canlandırıldı.
ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende Yörük göçünde traktörden dönüştürülen tankla 15 Temmuz darbe girişimi canlandırıldı. Traktörden dönüştürülen tank, Türk bayraklı grup tarafından durduruldu.
Kumluca'da bu yıl 18'incisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali'nin açılışı Yörük göçüyle yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Polat Kara ve Belediye Başkanı Ak Parti'li Hüsamettin Çetinkaya'nın çelenk sunmasının ardından 40 mahalle muhtarlığı ve bazı sivil toplum örgütlerinin desteklediği Yörük göçü canlandırıldı.
Yörüklerin yaylaya göçlerini sergilemek isteyenler, Yörük kıyafetleri giyerek, at, eşek, deve, keçi, koyun, köpek gibi hayvanlarla birlikte, geçmişte kullanılan tarım aletleri eşliğinde Gödene Caddesi, Halil Çıvgın Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı'ndan geçerek Karatepe Stadyumu'na ulaştı. Stadyumdaki programa Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yusuf Kelleli ve İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da katıldı.
15 TEMMUZ CANLANDIRILDI
Yörük güçü kortejinde uzun çalışmalar sonucu traktörden dönüştürülen tankla da 15 Temmuz darbe girişimi canlandırıldı. Tank stadyuma giriş yaptığı sırada elinde Türk bayrakları bulunan bir grup tarafından durdurulurken, bir kişi tankın önüne yattı. Daha sonra tekbirler eşliğinde tankın üzerine çıkanlar içindeki temsili askeri kucaklayıp aşağı indirdi. Ardından da Türk bayrakları sallayan grup tekbirlerle üzerine çıktıkları tankı aldı.
Etkinlikte konuşan Vali Münir Karaloğlu, Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılması, gençlere anlatılması gerektiğini, Yörüklük ve Türkmenliğin, Türklüğün özü olduğunu aktardı.
Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya da 18 yıl önce halkın gerçek yaşam kültürüyle hasbihal olması ve geçmişi unutmaması amacıyla başlattıkları festivalin bu yıl doruğa ulaştığını söyledi. Bu yıl festivalin geçen yıllardan daha güzel, halkın ilgisinin daha büyük olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Birlik ve beraberliğimiz, geçmişimize, öz kültürümüze sahip çıkma adına festivalimiz çok güzel örnek oluyor. 7'den 70'e herkes bu festivalde kendine yer buluyor. Bu yıl festivale halkımızın katılımı fazla oldu. Bu da bize gösteriyor ki yaptığımız iş doğru, halkımız bu işe sahip çıkıyor" dedi.
Festival ve Kumluca Güreşlerine katılmak üzere Kumluca Belediyesi'nin davetlisi olarak gelen Kazakistan Çimkent Spor Bakanı Kataev Nurzhan Zholumbekovich da Kazakistan ve Türk halklarının birbirlerine olan bağlılıklarını ve dostluk mesajını iletti. Konuşmanın ardından Nurzhan Zholumbekovich, Vali Münir Karaloğlu'na plaket verdi.
18'inci Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri, konserler ve bu pazar günü yapılacak yağlı pehlivan güreşleriyle sona erecek.
- Antalya