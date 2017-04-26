Yörük Göçü'nde 15 Temmuz Darbe Girişimi Canlandırıldı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinliği Yörük Göçü ile başladı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinliği Yörük Göçü ile başladı.
18. Tarım ve Seracılık Festivali etkinliklerinin resmi açılışı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Polat Kara ve Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'nın çelenk sunmasıyla başladı. Daha sonra ilçedeki 40 mahalle muhtarlığı ve bazı sivil toplum örgütlerinin desteğiyle Yörük Göçü canlandırıldı.
Yörüklerin yaylaya göçünü canlandıranlar, Yörük kıyafetleri giyerek, at, eşek, deve, keçi, koyun, köpek gibi hayvanlarıyla geçmişte kullanılan tarım aletleri eşliğinde Gödene Caddesi, Halil Çıvgın Caddesi ve Adnan Menderes bulvarından geçerek Karatepe Stadyumu'na ulaştılar.
Festivalde bu yıl ayrıca 17 Türk devletinin bayraklarının taşındığı Türk Atlı Birliği de gösteri yaptı. Karatepe Stadı'na girişte Cumhuriyet Mahallesi tarafından traktörden yapılan tank ile 15 Temmuz darbe girişimi canlandırıldı. Tankın önüne geçen bir grup vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla aracı durdurdu. Darbe girişiminde bulunan askerlerin tanktan indirilmesi temsilini vatandaşlar alkışlarla destekledi.
"Yörüklük gelecek nesillere aktarılmalı"
Etkinlikte konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Yörüklük kültürünün gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Yörüklük ve Türkmenliğin, Türklüğün özü olduğunu ifade eden Karaloğlu, güzel etkinlik için emek verenlere teşekkür etti.
Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya da 18 yıl önce halkın gerçek yaşam kültürüyle hasbihal olması ve geçmişi unutmaması amacıyla başlattıkları festivalin bu yıl doruğa ulaştığını söyledi.
Bu yıl festivalin geçen yıllardan daha güzel, halkın ilgisinin daha fazla olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Birlik ve beraberliğimiz, geçmişimize, öz kültürümüze sahip çıkma adına festivalimiz çok güzel örnek oluyor. 7'den 70'e herkes bu festivalde kendine yer buluyor. Bu yıl festivale halkımızın kalımı en fazla oldu. Bu da bize yaptığımız işin doğru, halkımızın bu işe sahip çıktığını gösteriyor." dedi.
Kumluca Belediyesinin resmi davetlisi olarak gelen Kazakistan Çimkent Spor Bakanı Kataev Nurzhan Zholumbekovich da Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyeti halklarının birbirlerine olan bağlılıklarını ve dostluk mesajını iletti.
Konuşmanın ardından Spor Bakanı Nurzhan Zholumbekovich, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na plaket takdim etti.
18. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri, konserler ve pazar günü gerçekleştirilecek güreşlerle sona erecek.
18. Tarım ve Seracılık Festivali etkinliklerinin resmi açılışı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Polat Kara ve Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'nın çelenk sunmasıyla başladı. Daha sonra ilçedeki 40 mahalle muhtarlığı ve bazı sivil toplum örgütlerinin desteğiyle Yörük Göçü canlandırıldı.
Yörüklerin yaylaya göçünü canlandıranlar, Yörük kıyafetleri giyerek, at, eşek, deve, keçi, koyun, köpek gibi hayvanlarıyla geçmişte kullanılan tarım aletleri eşliğinde Gödene Caddesi, Halil Çıvgın Caddesi ve Adnan Menderes bulvarından geçerek Karatepe Stadyumu'na ulaştılar.
Festivalde bu yıl ayrıca 17 Türk devletinin bayraklarının taşındığı Türk Atlı Birliği de gösteri yaptı. Karatepe Stadı'na girişte Cumhuriyet Mahallesi tarafından traktörden yapılan tank ile 15 Temmuz darbe girişimi canlandırıldı. Tankın önüne geçen bir grup vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla aracı durdurdu. Darbe girişiminde bulunan askerlerin tanktan indirilmesi temsilini vatandaşlar alkışlarla destekledi.
"Yörüklük gelecek nesillere aktarılmalı"
Etkinlikte konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Yörüklük kültürünün gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Yörüklük ve Türkmenliğin, Türklüğün özü olduğunu ifade eden Karaloğlu, güzel etkinlik için emek verenlere teşekkür etti.
Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya da 18 yıl önce halkın gerçek yaşam kültürüyle hasbihal olması ve geçmişi unutmaması amacıyla başlattıkları festivalin bu yıl doruğa ulaştığını söyledi.
Bu yıl festivalin geçen yıllardan daha güzel, halkın ilgisinin daha fazla olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Birlik ve beraberliğimiz, geçmişimize, öz kültürümüze sahip çıkma adına festivalimiz çok güzel örnek oluyor. 7'den 70'e herkes bu festivalde kendine yer buluyor. Bu yıl festivale halkımızın kalımı en fazla oldu. Bu da bize yaptığımız işin doğru, halkımızın bu işe sahip çıktığını gösteriyor." dedi.
Kumluca Belediyesinin resmi davetlisi olarak gelen Kazakistan Çimkent Spor Bakanı Kataev Nurzhan Zholumbekovich da Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyeti halklarının birbirlerine olan bağlılıklarını ve dostluk mesajını iletti.
Konuşmanın ardından Spor Bakanı Nurzhan Zholumbekovich, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na plaket takdim etti.
18. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri, konserler ve pazar günü gerçekleştirilecek güreşlerle sona erecek.