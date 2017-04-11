Yorgunluğunu Köz Çayıyla Attı

Referandum çalışmaları kapsamında gittiği İdrisyayla mahallesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, yorgunluğunu köz çayıyla atma fırsatı buldu.



İdrisyayla Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kalın; yaklaşan referandum öncesi vatandaşlara yeni anayasa maddelerini anlattı, yöneltilen soruları cevaplandırdı. Pazar günü 'Evet' tercihinde bulunmanın önemine ve gereğine vurgu yapan Başkan Kalın, "İdrisyayla mahallemizin güzel insanlarıyla burada birlikte olmak bizleri memnun etti. Her zaman onların sorunlarını çözülmesi konusunda yanlarınında olduk. İnşallah yeni Türkiye yolunda daha güçlü daha büyük adımlarla daha güzel günlerde birlikte olmaya devam edeceğiz.Bu yüzden kararımız net tabii ki Evet olacak" diye belirtti.



İdrisyayla mahallesindeki vatandaşlar, Başkan Kalın'a akşamları vazgeçilmez olan köz çayı ikram etti. Yörede hayli sevilen köz ateşinde demlenmiş çayı yudumlayan Başkan Kalın, bir süre daha vatandaşlarla sohbetine devam etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR