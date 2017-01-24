Yorgun ve Bitkin Bulunan Gebe Yaban Keçisi Doğaya Salındı

ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde yorgun ve hasta halde bulunan gebe yaban keçisi, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.



Kaş Kaputaş Kanyonu'nda bir vatandaş tarafından yorgun ve bitkin halde dağ keçisi bulundu. Hayvanı bulan kişi Kaş Belediyesi ve Kaş Orman İşletme Şefliği'ne durumu haber verdi. Orman İşletme Şefliği ekipleri olay yerine gelerek keçiyi aldı. 3 yaşında olduğu tahmin edilen dağ keçisi, Kaş Belediyesi veterineri Didem Sakar tarafından muayene edildi. Sol arka ayağının kırık olabileceği değerlendirilen hayvanın röntgeni çekildi. Röntgen sonucunda yaban keçisinin ayağının daha önceden kırıldığı ve yanlış kaynama sonucu eğri olduğu tespit edildi.



Gebe olduğu da belirlenen yaban keçisinin doğada bu şekilde yaşamını sürdürebileceği kararlaştırıldı. Tedavisi yapılan ve bir gece kontrol altında tutulan hayvan, veteriner incelemesinin ardından Kaputaş Kanyonu'ndaki doğal ortamına bırakıldı.



- Antalya