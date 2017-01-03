Yorgun Düşen Şahin İş Yerine Girdi

Azdavay ilçesinde yorgun düşen bir şahin, bir iş yerinin camına çarptıktan sonra içeri girdi.



İlçede bir manavın camına çarpan şahin, kırılan camdan içeri girdi.



İş yeri sahibi Mehmet Karaburuk, iş yerinin camına çarptıktan sonra içeri giren şahine yardım ettiklerini belirterek, "Komşularımla beraber yakalayarak önüne yemesi için bir şeyler bıraktık. Bir kaç saat dinlendikten sonra şahini doğal ortamına bıraktık." dedi.