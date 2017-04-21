Yorgan İçerisinde Uyuşturucu Sevkiyatı

Yorgan içerisinde uyuşturucu sevkiyatı

Polis uygulama noktasından durdurulan yorgan yüklü minibüste 27 kilo 750 gram esrar bulundu



OSMANİYE - Osmaniye'de polis uygulama noktasından durdurulan yorgan yüklü minibüste 27 kilo 750 gram esrar bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından D-400 karayolu şehir merkezi girişinde oluşturulan polis uygulama noktasında Şerafettin Y'nin 14 DA 487 plakalı minibüs durduruldu. Sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine polis ekipleri tarafından minibüste detaylı arama yapılmak üzere emniyet müdürlüğü bahçesine götürüldü. Burada Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri yapılan aramada yorganlar içerisine gizlenmiş 27 kilo 750 gram esrar bulundu.

Minibüs sürücüsü Şerafettin Y. gözaltına alındı.