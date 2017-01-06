Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı" Açıldı

Çorum'da düzenlenen "Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.



Atlas Fuarcılık organizesinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi'nde düzenlenen fuara yurt içinin yanı sıra Hindistan, Senagal, Tanzanya, Güney Afrika, Kenya, Türkmenistan ve Somali gibi ülkelerden 120 firma katılıyor. Türkiye'nin 81 ilindeki yöresel ürünlerinin sergilenidği fuarın açılışına Vali Yardımcısı Fikret Zaman, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Rıza Suludere, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve davetliler katıldı.



Festivalin açılışında konuşan Atlas Fuarcılık Genel Müdürü Fevzi Atasagun, fuarın amacının medeniyet beşiği Anadolu'nun tüm zenginliklerini gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi. Fuarda Anadolu'nun tüm yöresel ürünlerinin tatlarının yanı sıra el sanatlarının sergileneceği dile getiren Atasagun, kıyıda köşede kalmış ürünleri gün yüzüne çıkarmak, markalaşmasını sağlamak, pazara erişimine kolaylaştırarak ikili bağlantılar sağlayarak ticaret hacminin geliştirilmesini ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımının yapılmasını ve sayılarının artırılmasını hedeflediklerini belirtti. Atasagun, ayrıca fuarın el sanatlarının tanıtımında da etkin olacağını belirtti.



Çorum'da 5 yıldır Tarım Fuarı düzenlediklerini hatırlatan Atasagun, "İlk ve son düzenlediğimiz fuar arasında çok büyük fark vardı. Çorum Tarım Fuarı bölgenin en büyük tarım fuarlarından biri olacak. Odalarımızın desteği sayesinde fuarlar büyüyerek yapılıyor. Hedefimiz Çorum'u fuar merkezi haline getirmek" dedi.



Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel, Anadolu'nun stratejik önemine dikkat çekerek, "Anadolu sıfır rakımından 2 bin 500 rakımına kadar tarım yapılabilen kendi gıdalarını üreten, bir yılda dört mevsim, dört mevsimin içerisinde 20 iklim kuşağına sahip. Bütün Avrupa'da sadece 600 çeşit endemik bitki varken Anadolu'da sadece 2 bin 400 endemik bitki çeşidi var. 80 milyon yürekli insanımızla dev ve güçlü bir ülkeyiz. Anadolu toprakları bize Allah'ın hediyesidir. Onun izni olmadan, onun müsaadesi olmadan bizi kimse çıkaramayacak. Peygamber övgüsü alan bu millet asla teröre, küresel oyunlara mahkum olmayacak" diye konuştu.



İçinde bulunduğumuz günlerin çok hassas günler olduğuna dikkat çekerek, "Terörün oluşturmak istediği bir manzara var. Herkes mahsun olsun, çözülsün, bulundukları mevzileri terk etsin bunu istiyorlar. Bizim bu oyuna, tuzağa düşmememiz lazım. Herkes yerinde sıkı duracak. Polisimiz, askerimiz, sanayicimiz, esnafımız herkes yerinde daha sıkı duracak ve bir çözülme oluşmayacak. Yolumuza daha güçlü şekilde devam edeceğiz. Bu alanlar ancak dolu olduğu zaman bir anlam kazanıyor. Burası boşken bir anlam ifa etmiyor. TSO'nun bu alanları hareketli tutmak için çok özel gayretlerinin olduğunu görüyoruz. Buralardaki bu hareketlilik Çorum'a katma değer katıyor. Fuar faaliyetleri Çorum'a değer katmanın yanı sıra terörün oluşturmak istediği korku ortamını da bertaraf ediyor. Bunu bilinçli şekilde sürdürmemiz lazım" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. - ÇORUM