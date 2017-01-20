Yöresel Ürünler Coğrafi Işaretler' Şenliği

Bayburt Üniversitesi öğrencilerince geleneksel olarak düzenlenen, "Yöresel Ürünler Coğrafi İşaretler" şenliğinin dördüncüsü gerçekleştirildi.



Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Ayla Arslaner öncülüğünde Dede Korkut Kampüsü Personel Yemekhanesinde düzenlenen şenlikle, Gıda Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri kendi yörelerine ait yöresel ürünlerin yer aldığı stant açarak satış yaptı.



Yrd. Doç. Dr. Arslaner, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, yöresel ürünler coğrafi işaretler şenliğinin geleneksel ürünler dersi kapsamında her yıl öğrencileriyle birlikte yaptıklarını söyledi.



Bu şenlikle amaçlarının coğrafi işaretler ve geleneksel ürünler hakkında öğrencilerinde farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Arslaner, "Çünkü coğrafi işaretler geleneksel ürünlerin standardize edilmesi, tanıtılması, topluma menşei ve kökeni nereden geldiği hakkında bilgi vermesi açısından oldukça önemli. Çok yakın bir zamanda ülkemizin üçüncü ürünü olan Malatya Kaysısı'da Avrupa Birliği'nde tescillendi." diye konuştu.



Arslaner, öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdikleri bu şenlikte geleneksel coğrafi işaret tescili almış ve alma potansiyeli olan ürünlerinde sergilendiğini ifade ederek, "Bir yandan da sosyal sorumluluk projesi olarak buradaki ürünlerden elde ettiğimiz geliri bir şehit ailesine ulaştıracağız." ifadesini kullandı.



Kayserili olan ve şenlikte Kayseri standı açan Mustafa Buğrahan Şahin, memleketinden getirdiği Kayseri mantısı ile şenliğe katıldığını ve mantıya ilginin yoğun olduğunu anlattı.



Gülay Şivga isimli öğrenci de Bingöllü olduğunu ve şenliğe Bingöl burma kadayıfı getirdiğini, Bingöl burma kadayıfının beğenildiğini kaydetti.



Trabzonlu olduğunu ve şenlikle Trabzon'a özgü ürünleri tanıttığını dile getiren Nida Sezin Çolak, Trabzon yöresi ürünlerinin de çok beğenildiğini ve Trabzon'dan getirdikleri ürünlerin tükendiğini ifade etti.