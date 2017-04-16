Yöresel Kıyafetlerle Sandıkta Oy Kullandılar

Balıkesir, Kütahya ve Çanakkale'de bazı vatandaşların yöresel kıyafetlerle sandık başına gitmesi renkli görüntülere sahne oldu.



Ayvalık ilçesine bağlı Akçapınar, Yenice ve Karaayıt mahallelerinde oy kullanmaya gelen kadınlar yöresel kıyafetlerini tercih etti.



Bazen günlük yaşamda da aynı kıyafetleri kullandıklarını dile getiren kadınlar, "Oy kullanmaya da kendi kıyafetlerimizle geldik." ifadesini kullandı.



- Kütahya



Domaniç ilçesine bağlı Erikli köyünde yaşayan Yörük vatandaşların, oy kullanmaya giderken giydikleri kıyafetler renkli görüntüler oluşturdu. Daha önce yayla olan 35 haneli Erikli köyü halkı, asırlardır kullandıkları geleneksel kıyafetleriyle sandık başına gitti.



Köy odasında kurulan sandıkta oy kullanan vatandaşların giydiği renkli kıyafetler ilgi odağı oldu.



Çanakkale



Çanakkale'de de oy verme işlemi renkli görüntüler ortaya koydu.



İl genelinde bin 414 sandık kurulurken çok sayıda vatandaş sabah saatlerinden itibaren oy verme işlemleri için yola çıktı.



Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy'de yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 500 yıldır giyilen yöresel kıyafetlerle oy kullanma işlemlerini gerçekleştirdi.



Çocuklarını sırtlarına taşıyan Yörük kadınlarının oy kullanması halk oylamasına renk kattı.