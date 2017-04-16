Yöresel Kıyafetlerle Sandık Başına Gittiler

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki vatandaşlar yöresel kıyafetlerle sandık başına gitti.

Yöresel Kıyafetlerle Sandık Başına Gittiler

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki vatandaşlar yöresel kıyafetlerle sandık başına gitti.

Sabah erken saatte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği referandum u için oy kullanmaya gelen vatandaşlar, yöresel elbiseleriyle oy kullanma işlemi gerçekleştirdiler. Oy kullanmaya gelemeyen hasta vatandaşlar da sağlık ekipleri gözetiminde okullara getirildi. - HAKKARİ

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Anayasa değişikliği, Referandum, Şemdinli, Hakkari, Hükümet, Sağlık, Sabah, Vatan, Sandık, Okul