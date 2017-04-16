Yöresel Kıyafetleriyle Sandık Başına Geldiler

- Yöresel kıyafetleriyle sandık başına gelip oy kullanan vatandaşlardan detay Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde Sivas'ta oy verme işlemi devam ediyor. Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de kadınlar, gündelik yaşamları ile düğün, bayram gibi özel günlerde giydikleri yöresel kıyafetle oy verme işlemini gerçekleştirdi.