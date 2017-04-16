Yöresel Kıyafetleriyle Sandık Başına Geldiler

- Azdavay yöresel giysili bayanların sandık alanından görüntüleri

Azdavay yöresel giysili bayanların halkoylaması oy kullanma görüntüleri KASTAMONU - Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki bayanlar yöresel kıyafetleri ile vatandaşlık görevini yerine getirdi.16 Nisan Anayasa değişikliği referandum u için yöresel kıyafetleri ile sandık başına giderek oy kullanan bayanlar renkli görüntüler oluşturdu.