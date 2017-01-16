Yöresel Kilim Dokuma Kursu Sergisi Açıldı

Malatya'da düzenlenen Yöresel Kilim Dokuma Kursu'nda üretilen kilimler sergiyle beğeniye sunuldu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, unutulmaya yüz tutmuş kilim dokumacılığının yaşatılması için Salköprü Semt Konağı'nda düzenlenen Yöresel Kilim Dokuma Kursu sona erdi.



Kursta dokunan 87 kilim, kurs sonu sergisiyle beğeniye sunuldu.



Serginin açılışı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Hasan Alıcı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Erol Yiğit, İş-Kur İl Müdürü Vahap Toman, Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Lütfü Hangün'ün katılımıyla yapıldı.



Açılışta, kursiyerlerce üretilen dokuma Türk bayrağı, usta öğretici Bahriye Alabacak tarafından Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay'a takdim edildi.