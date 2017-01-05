Yönünü Bulamayan Dolar'da Son Durum

(An itibariyla 3.57'lerden fiyatlanıyor.) Dolardaki bu önemli geri çekilmeyi değerlendiren Destek Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Adnan Çekçen, "Dolar gelişen para birimleri karşısında küresel olarak değer kaybı yaşadı. Piyasalar sınırlı FED iyimserliğini fiyatlıyor. Bundan sonraki süreçte, 20 Ocak'ta göreve gelecek Trump'ın açıklamaları önemli olacak" ifadelerini kullandı.

Dolar sınırlı FED iyimserliği ile gevşedi

2017 yılının ilk haftasında yurtiçi taraftaki haber akışı ve beklentilerin üzerinde açıklanan Aralık ayı Türkiye enflasyon verisi sonrası kur rekor tazelese de, TL varlıklarının kayıplarını telafi etme çabalarını izliyoruz. 3.6000'ın üzerinde çok fazla kalıcılık sağlanamaması ve kapanışa doğru bu seviyelerden gevşemesi daha çok dış gelişmelere bağlanabilir. Son açıklanan Aralık ayı FED tutanaklarında 2017 yılı için kademeli faiz artışı vurgusu ve verilen güvercin mesajların gelişen para birimlerini, Meksika Pezosu hariç, rahatlattığını görüyoruz. Yani dün tutanakların ardından küresel çapta dolar varlıklarında bir gevşeme söz konusu. ABD Merkez Bankası üyeleri Trump politikalarının yüksek enflasyona yol açabileceği ve bunun uzun vadede risk oluşturabileceği gibi konulara dikkat çekseler de, piyasalar sınırlı FED iyimserliğini fiyatlıyor. Tutanaklarda Trump politikalarına dikkat çekilmesi 20 Ocakta göreve gelecek başkanın açıklamalarını daha önemli hale getirirken, Trump' ın genişleyici mali politika söylemleri 2017 yılında Doların yönü açısından belirleyici olacak gibi görünüyor. Daha kısa vadede ise yılın ilk haftasında bugün açıklanacak ABD özel sektör istihdam verisinin ardından yarın Aralık ayı tarım dışı istihdam verisi oldukça kritik. Genel olarak istihdam tarafında olumlu verilere alışan piyasalarda, olumlu bir ABD istihdam artışı Dolarda tekrardan yönü yukarı çevirebilir. Beklentilerin altında kalabilecek bir veri piyasalar tarafında çok fazla fiyatlamayan bir ihtimali olduğu için, dolardaki düşüşleri destekleyebilir.

3.55'in altına gelirse düşüşler hız kazanır

Rekor tazeleyen Doların 3.55 seviyelerine kadar gerilemesi daha çok FED gelişmelerinden kaynaklanıyor. Bu noktada teknik görünümde ise 3.5500 destek noktası olarak ön plana çıkabilir. Düşüşlerin hız kazanması için teknik olarak bu destek noktasının altında bir fiyatlama görmemiz gerekebilir. İç piyasadaki gelişmeler ve ABD verilerinin bu haftaki seyri kurun yönü açısından belirleyici olacak gibi görünüyor. Yeni yükselişlerde 3.6040 direncini üst bant seviyesi olarak takip edebiliriz.