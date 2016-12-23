Yönlendirme Levhasının Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, üzerinde bulunan yönlendirme levhasının direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.



Kaza saat 01.30 sıralarında Antalyaspor Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı istikametinden Sakın Sabancı Bulvarı istikametine gitmekte olan Özkan Seçmen yönetimindeki 20 BAR 70 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj üzerinde bulunan dev yönlendirme levhasının direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı.



Hayatı tehlikesi devam ediyor



Yoldan geçen vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sıkışan sürücüyü çıkarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 34 yaşındaki Özkan Seçmen ağır yaralı olarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine Hastanesine kaldırıldı. Özkan Seçmen'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonrasında otoparka çekilirken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA