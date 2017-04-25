Yönetmenine Vefa Gösterdi

Canan Yılmaz yönetmenliğinde çekimlerine başlanan ve BOSS Medyanın yapımcılığını üstlendiği AH BE İSTANBUL isimli sinema filminin çekimlerine konuk oyuncu olarak katılan Derya Şen "Benim için vefa çok önemli bir duygu dizi filmde bizle uğraşan ve üzerimizde hakkı olduğuna inandığım Canan Yılmaz hocamın bir telefonuyla sete gittim. Bizde emeği olan insana destek vermek, yanında olmak gerekiyor.

Dizi film oyuncularının sinemada önemli bir izleyen kitlesi oluşturduğunu düşünüyorum. Keyifli bir işe imza atan Canan hocama bende gişede sevenlerimle destek olursam ne mutlu bana" dedi. AH BE İSTANBUL isimli sinema filminde daha önce canlandırdığı karakterin çok dışında şımarık, zenginliği hedefleyen hafif meşrep bir kadına hayat verdiğini ifade eden Derya Şen, dizi film çekimlerinden arta kalan zamanında Tekirdağ'da çekilen filmin setine giderek üzerine düşeni yaptı ve vefasını gösterdi.