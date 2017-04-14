Yönetmen Nazif Tunç "Sinema Söyleşisi" Programına Konuk Oldu

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi Gösteri Sanatları Akademisi'nin sinemanın usta isimlerini genç sanatseverlerle bir araya getirdiği "Sinema Söyleşisi" programının bu ayki konuğu yönetmen Nazif Tunç oldu.



Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen ve moderatörlüğünü Sinan Sertel'in yaptığı etkinlikte konuşan Tunç, "Türk sineması kişiselleşti. Oysa sinemamız Türk halkıyla bütünleşen bir sinemaydı. Eskiden olduğu gibi değerli ve halkıyla bütünleşen filmleri bulamıyoruz. Yönetmenler bir özenti ve kompleks içerisinde başka iklimlerin havasını solumaya başladılar." dedi.



Uluslararası festivallerde değerli, ödül alan filmlerin olmasına rağmen halkıyla birleşen filmlerin bulunmadığını belirten Tunç, "Bu ancak yönetmenin toplumcu olmasıyla, halkın dertleriyle dertlenmesiyle ve kültürünü bilmesiyle mümkün olur. Kendini bu köklere ait hissetmesi gerekir. Videonun yaygınlaşması sinemayı çok etkiledi. Herkes kendi kişisel hikayesini perdeye getirmeye uğraşıyor. Sinema böyle hüzünlü bir dönem yaşıyor." diye konuştu.



Tunç, sinemanın bir çağ sanatı olduğunu ve çağını yansıtan büyük çapta filmlerin perdeye artık yansımadığını dile getirerek, günümüzde sinemanın kişiselleşmesiyle birlikte artık tarihi ve kültürel konuları dizilerin ele almaya başladığını aktardı.



Sinemada bir daralmanın söz konusu olduğunu ifade eden Tunç, şunları söyledi:



"Endişem sinemanın perdeden uzaklaşarak sadece telefonlardan ve televizyonlardan izlenen bir sanata dönüşmesidir. Halkın ayağının kişiselleşmiş öykülerle sinemadan kesilmemesi gerekiyor. Ben kendi yaptığım işlerde bir gelenekten gelen öyküleri yorumluyorum. Bizim kurmaya çalıştığımız sinema anlayışı hikmeti ve hakikat arayışını ele alıyor. Bizim senaryomuzun ana hedefi insanın dünyada varoluş amacı olan iyiliği ortaya çıkartmaktır."



Etkinlikte yönetmenin "Yalnız Kahraman Ebuzer El Gifari" filminin gösterimi de gerçekleşti.