Yönetmen Merve Gezen, ÉCU - Avrupa Bağımsız Film Festivali'ndeydi!

Festival'e başvuran yaklaşık 3000 film arasından seçilen "Scrabble" ile Gezen festivalde beğeni topladı.

Bağımsız film festivallerinden biri olan, dünyanın en dikkat çeken yenilikleri ve yaratıcılığı ile sinemayı kucaklayan 12. ÉCU - Avrupa Bağımsız Film Festivali'nin bu yılki Avrupa Dışı Kısa Film yarışma bölümünde yer alan yönetmen Merve Gezen, filmin gösteriminin yanı sıra "Women Speak Indie" konulu söyleşiye de konuşmacı olarak katıldı. Dünyanın dört bir yanından festivalde yer alan kadın yönetmenler ile; "Dünyada kadın yönetmen ve bağımsız film çekmenin önemi" ile "Film finansmanı" üzerinde konuşan Gezen, söyleşide büyük ilgi gördü.