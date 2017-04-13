Yönetmen Fatih Akın Cannes'da Ana Kategoride Yarışacak

Yönetmen Fatih Akın'ın filmi, 70. Cannes Film Festivali'nin ana kategorisinde yarışacak.



Cannes Film Festivali Komitesi yöneticilerinin Paris'te düzenlediği basın toplantısında, festivalde gösterilecek ve yarışacak filmler açıklandı.



Buna göre, Fatih Akın'ın "Solgun" isimli filmi ana kategoride yarışacak 18 film arasında yer aldı.



Türk asıllı Alman yönetmen, senarist ve yapımcı Akın, daha önce de 2007 yılında Cannes Film Festivali'nde "Yaşamın Kıyısında" adlı filmiyle en iyi senaryo ödülünü almıştı.



Pek çok uluslararası ödülü bulunan Akın, "Duvara Karşı" filmiyle de 2004 yılında Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülüne layık görülmüştü.



Festivalin jüri başkanlığını, yaşayan en ünlü İspanyol yönetmen ve senaryo yazarı kabul edilen ve melodramatik filmleriyle bilinen 67 yaşındaki Pedro Almadovar yapacak.



Cannes Film Festivali bu yıl 17-28 Mayıs'ta düzenlenecek.