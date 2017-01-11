Yönetimden Rodallega Müjdesi!

Trabzonspor'da Rodallega heyecanı yaşanıyor... Bordo-mavililer, Akhisar Belediye'nin golcüsü Hugo Rodallega için kulübü ile anlaştıktan sonra oyuncu ile de el sıkışırken, imza için menajerinin Güney Amerika'dan gelmesini bekliyor. Yaşanan hava muhalefeti nedeniyle geciken ama artık 48 saat içerisinde Türkiye'de olması beklenen Rodallega'nın menajeri son kez Başkan Muharrem Usta ile masaya oturacak ve büyük ihtimalle sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2.5 yıllık resmi sözleşmeye imzayı atacak. Trabzonspor'un yeni golcüsü Rodallega'nın cuma akşamı deplasmanda oynanacak olan Bursaspor maçına lisans işlemleri nedeniyle yetişmesi çok zor.

BURSASPOR MAÇINA ZOR







Siyahi golcünün büyük ihtimalle ilk kez bordo-mavili formayı Kasımpaşa deplasmanında giyeceği ifade edildi. Fırtına, Rodallega için Akhisar'a takas olarak Mustafa Yumlu'nun yanında 400 bin euro ödeyecek. Rodallega'nın imzasının ardından Mustafa, Akhisar'a gidecek. Rodallega bu sezonun ilk yarısında 16 maçta forma giyerken, 4 gol atıp, 1 de asist yaptı. Trabzonspor'un yeni golcüsü geçen sezon ise 34 maçta forma giyerken, attığı 19 golle dikkat çekti.

RODALLEGA BİZE ÇOK YAKIN







Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu transferler hakkında çok önemli açıklamalar yaptı. Bülbüloğlu, "Rodallega Trabzonspor'a çok yakın, Mustafa Yumlu konusu doğru. Akhisar'a gitme olasılığı yüksek. Caceres de ilgilendiğimiz bir oyuncu fakat hiçbir transferimizde net bir şey yok. Medjani ile de görüşüyoruz. Olcay Şahan ile görüştüğümüz de doğru. En kısa zamanda bu transferleri netleştirmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

İZ BIRAKACAĞIM







Hugo Rodallega, Kolombiya Milli Takımı'nda toplam 28 kez forma giyerken, 2 gol kaydetti. Rodallega, Akhisar'dan önce İngiltere'de 7 sezon forma giydi. 31 yaşındaki forvet, kulübünün Trabzonspor ile anlaşmasının ardından "Büyük bir takıma gideceğim için mutluyum. Trabzonspor'da gollerimle iz bırakan bir performans sergilemek istiyorum" dedi.



Kaynak: Fotomaç



