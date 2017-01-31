Yönetim ve Liderlik Micro Mba Programı

Türkiye'nin ilk online tematik işletme okulu Univerist Business School, bünyesinde Yönetim ve Liderlik eğitim programı veriyor.



Yönetim ve liderlik sırlarını Univerist Business School farkıyla öğrenin!



Univerist Business School Yönetim ve Liderlik programı, mevcut yöneticiler ile yöneticilik pozisyonuna hazırlanan potansiyel yönetici adayları için hazırlandı.



Günümüzün iş dünyası dinamikleri ele alındığında, müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve beklentilerinin aşılmasının gün geçtikce zorlaştığı, rekabetin, baskısının arttığı iş dünyasında, çalışanlarının gelişimini, motivasyonunu destekleyen, doğru geri bildirim verebilen, iletişim kabiliyeti yüksek, başarılı takımlar kurup, yönetebilen yeni nesil lider ve yöneticilerin önemi ve değeri her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır.



Bu program; teorikleri ve pratikleri tamamen günümüz iş dünyasından elde edilen tecrübelerle lider–yönetici anlayışını katılımcılarına aktaran oline içeriğe sahiptir.



Program sayesinde;



Liderlik becerilerinizi geliştirecek



Kendinizi tanıyarak yöneticilik yetkinliklerinin farkına varacak



İyi yönetim ile işletmenin devamlılığını sağlamayı öğrenecek



Problem çözme yeteneklerini geliştirecek



Ekip ve insan yönetme becerilerine sahip olacak



Çalışan motivasyonu sağlama ve verimliliği arttırma yöntemlerini öğrenecek



İyi denetleme ve kontrolü sağlama becerileri geliştirecek



İş yaşamında duyguların ve empatinin önemini anlayacak



Şirketinizin karşı karşıya kalabileceği kriz durumlarını görebilecek ve tedbir almayı öğrenecek



Şirketi başarıya taşıyacak stratejiler geliştirebilecek



Stres ve çatışma ortamlarını kontrol altına alacaksınız.



Eğitim İçeriği:



Yeni Yöneticinin 8 Sıra dışı Özelliği



Yönetimin Anahtar Noktaları



Liderlik



İlişki ve İnsan Yönetimi



- İş Delegasyonu



Problem Çözme Teknikleri



İletişim - Motivasyon



Değişim Yönetimi



Çatışma Yönetimi



Duygusal Zeka



Yönetimde Koçluk



Eğitime Kimler Katılmalı:



Yönetici adayları



Takım liderleri.



Kendi işlerini kurmayı planlayan bireyler.



Sahip olduğu liderlik vasıflarını daha etkili hale getirmek isteyenler.



Yönetim ve liderlik becerilerimizi geliştirmenin, yaşam kalitemizi ve iş dünyasındaki başarımızı arttıracağını düşünen herkes.bu eğitime katılabilir.



Eğitim Genel Özellikleri:



- Eğitim, uzaktan (Online) eğitimdir. Eğitim yeri, Univerist® Business School Uzaktan Eğitim Merkezi'dir.



Dersler; etkileşimli eğitim (görsel içeriklerle zenginleştirilmiş), video, sunum, konu ile ilgili .pdf formatında indirilebilir içeriklerden oluşmaktadır.



Eğitimi alacak kişi kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme girer ve kendisine tanımlanan süre içerisinde eğitimleri tamamlar.



Eğitim sonunda öğrenciler, Mikro MBA Sertifika sınavına katılır ve başarılı oldukları taktirde Mikro MBA sertifikası almaya hak kazanır. Sınava katılmayıp sadece eğitimi tamamlayan öğrencilere ise katılım belgesi niteliğinde sertifika verilir.



Öne Çıkanlar;



- Univerist® EducationCompany Markası ile Kaliteli eğitim



Uygun fiyat



Hızlı ve kolay kullanım



Verimli ve güncel içerik *Eğitim notları (Word – PDF)



Uzmanlık Sertifikası *Bilgisayar ve internet olan her yerden 7/24 ulaşılabilen eğitim



Dershaneye ve kursa gitmeden kariyerinizi kolayca ilerletme imkanı…



Eğitimin Süresi:



Tahmini Olarak: 180 Dakika



Eğitimin Kullanım Süresi:



Eğitimi satın aldığınız andan itibaren 90 gün (3 Ay) boyunca bu eğitimi izleyebilir ve istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.



Sertifikasyon:



Bu eğitim sonunda Türkçe ve İngilizce olmak üzere çift sertifika verilmektedir.