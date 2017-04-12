Yönetim, Tudor İçin Bu Kararı Aldı

UEFA Finansal Fair Play Kriterleri nedeniyle Avrupa'da yer alamayan Galatasaray, bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.



Sezona Riekerink ile başlayan Galatasaray, ligde ve kupadaki başarısız sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine giderek Igor Tudor'u takımın başına getirmişti. Ancak Hırvat teknik adam, göreve geldiğinden beri özellikle büyük maçlarda istenilen puanları alamadı. Galatasaray, TT Arena'da Beşiktaş'a kaybettikten sonra deplasmanda Trabzonspor ve Başakşehir'e de yenilip zirve yarışından uzaklaştı.



Sarı kırmızılı camia, 23 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe maçını Tudor açısından kritik olarak görüyor. TT Arena'da oynanacak mücadele hem Hırvat teknik adamın önümüzdeki sezondaki geleceği hem de moral bakımından büyük önem taşıyor.



DERBİYE KADAR ÖZEL GÖRÜŞME KARARI



Galatasaray yönetiminin kritik derbiye kadar Tudor'a ve oyunculara destek vererek sık sık Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret etmesi bekleniyor. Başkan Dursun Özbek, Tudor ile özel olarak görüşerek derbinin önemini anlatacağı ifade ediliyor.